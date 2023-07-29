Altay Tankı'na 1500 beygirlik yerli motor

BMC'nn bugüne kadar tam 4 adet yerli motor ürettiğini söyleyen güvenlik analisti Eray Güçlüer, bunların isimlerinin Utku, Tuna, Batu ve Azra olduğunu belirtti. Her birinin çeşitli askeri araçlara takıldığını ve her birinin farklı özellik ve güçlerde olduğunun altını çizen Güçlüer, bunlardan en önemlisi olan yerli Altay Tankı'na takılacak Batu motorunun özelliklerini işin uzmanından dinledi.

Yerli motorun özellikleri

BMC Power Program Direktörü Yılca Barış Sert, Altay tankına takılması planlanan Batu için "Batu güç grubu olarak aslında adlandırılan motorumuz, transmisyonumuz ve soğutma grubundan oluşan bir yapı. Batu bu haliyle tankın içerisine girdiği anda tan tüm hareketine yani talkın kalbini oluşturuyor diyebiliriz." dedi.

Batu'nun toplamda 1500 beygirlik dev bir güç üreticisi olduğunu belirten Sert, motorun toplam 12 silindire sahip olduğunu ve Altay Tankı için özel olarak oluşturulan transmisyonuyla tankın kalbi olacağını söyledi. Sert "Kalbine oluşturmak derken aslında yıllardır süregelen bir problem var malumunuz bu motor konusunda. Bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak için ortaya çıkmış bir ürün." ifadelerini kullandı.

Sert, motorun tasarımının da yerli mühendislerimiz tarafından yapıldığını belirtti.

Hiçbir ülkeye ihtiyacımız yok

Yerli motorda geçmişte transmisyon problemlerinin yaşandığını ancak şu anda bu problemin çözüldüğünü söyleyen Güçlüer, "Yani artık hiçbir ülkenin ihtiyacımız olmadan şu güç aktarma ünitesi, bu çok zordur. Gerçekten çok yüksek teknoloji gerektirir. Bunu BMC mühendislerimiz başarmış. Ellerine kollarına sağlık. Tam bir Türk motor biz de gurur duyuyoruz tabii. Artık tankımız var. Altay tankımız var. Motoru da motoru da BMC Power'dan BMC'mize de teşekkür ediyoruz. Bütün mühendislerine, herkese, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gururumuz." şeklinde konuştu.

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