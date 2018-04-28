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ALTAY tankı yerli sanayinin vitrini olacak

Savunma ve havacılık kümelenmesi OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), çeşitli teknolojilere sahip 191 üyesiyle tankın seri üretim aşamasında görev bekliyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:42
ALTAY tankı yerli sanayinin vitrini olacak

Savunma sanayisiyle ilgili faaliyet gösteren KOBİ'ler, ALTAY tankının seri üretim sürecinde göreve hazır.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki, Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da konuştu.

Ertuğ, ALTAY tankının, yerli savunma sanayisi ve bu alanda faaliyet gösteren KOBİ'lerin kabiliyetlerini göstermesi açısından bir vitrin olacağını söyledi.

OSSA bünyesinde savunma ve havacılık projelerinde 191 KOBİ görev alıyor. 

Ertuğ, seri üretim için sözleşme görüşmelerine başlanan BMC'yle geçmişte zaman zaman temaslarının olduğuna değindi.

"İhtiyaçlarını bizlere ilettiklerinde firmalarımızla bunları karşıladık. ALTAY tankı sözleşmesinden sonra talep olması durumunda her zaman göreve hazırız, her türlü desteği sağlayabiliriz." 

Ertuğ, üyelerinin savunma sanayisindeki kara araçlarında atış kontrol sistemlerinden yangın sündürme ve infilak bastırma sistemlerine, araç koltuğuna kadar uzanan çeşitlilikte üretim yaptığını, pek çok alt sistemin üretimini gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi. 

Savunma alanındaki yerli sanayinin payının yüzde 65'e geldiğine dikkati çeken Ertuğ, bu oranda en büyük payın da alt yüklenicilere ait olduğunu söyledi.

Ertuğ, alt yükleniciler olmadan yerlileştirmede başarılı olmanın mümkün olmadığından bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kabiliyetli alt yüklenicilerle sektör daha ileriye taşınabilir. Bu konuda bizim de üyelerimizin de çalışmaları devam ediyor. Talep ve finansman desteğiyle yapılamayacak bir şey olmadığını hep söylüyoruz. Talep oldukça yerlileştirme fazlalaşıyor. Teminde güçlük çıkarıldığında bizden talepler oldu ve bunların hepsi karşılandı. KOBİ'ler alt sistemlere girmeye başladı. Savunma sanayisinde tepesinde ana yüklenicilerin, altta KOBİ'lerin yer aldığı piramidin orta basamakları da yavaş yavaş doluyor. Ambargoları fırsata dönüştürmeyi, elimizde olmayan ürünleri yerlileştirmeyi, üretmeyi başardık. Önemli olan bu sürecin devam etmesi. Yeniden yurt dışına dönülecekse bunun hiçbir anlamı olmayacak. Talep oldukça önce kendi savunma sanayimize sonra da yurt dışına üretim yapacağız ve sektörde sürdürülebilirlik sağlanacak."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:42
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