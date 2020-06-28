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Spor

Altay, Süper Lig için sonuna kadar mücadele edecek

Yeniakit Publisher
2020-06-28 11:49:54 -
Altay, Süper Lig için sonuna kadar mücadele edecek

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalan Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Süper Lig hedefi için sezon sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ekmekçioğlu, Eskişehirspor karşısında 2-0 geriye düşmelerine rağmen son dakikalarda buldukları gollerle karşılaşmadan puanla ayrıldıklarını hatırlattı.

Ligde kalan 4 maçı kazanarak Süper Lig yolundaki mücadelelerini son düdüğe kadar sürdüreceklerini vurgulayan Özgür Ekmekçioğlu, "Bu yolda bütün engellere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu arada İzmir ekibi, 1 Temmuz Çarşamba günü ağırlayacağı Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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