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Spor

Altay, sembol ismi Vahap Özaltay'ı unutmadı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:17:44 -
Altay, sembol ismi Vahap Özaltay'ı unutmadı

İZMİR (AA) - Altay Kulubü, Avrupa'ya transfer olan ilk Türk futbolcu unvanına sahip, Türk sporunun ve Altay Kulübünün efsane ismi Vahap Özaltay'ı vefatının 55. yılında anma mesajı yayımladı.

Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yaptığı açıklamada, Özaltay'ın aradan geçen yarım asra rağmen yeri doldurulamayan bir değer olduğunu belirtti.

Özaltay'ın Türk futboluna kazandırdığı yeniliklerin yanı sıra Altay'a bağlılığını Özaltay soyadını alacak kadar derinden yaşadığını aktaran Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Spora olan bağlılığı, centilmenliği ve yenilik arayışı yıllar sonra dahi biz kulüp yöneticileri, teknik kadrolarımız ve tüm futbolcularımız için gideceğimiz yolu aydınlatan bir ışık niteliğindedir. Yaşanan küresel salgın nedeni ile camiamızın sembol isimleri adına planlanan anma törenlerini iptal etme mecburiyetine düştük ancak devletimizin öngördüğü normalleşme süreciyle birlikte bunları en kısa sürede yapacağız."

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