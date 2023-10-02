Altay, M.United'ta Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Teknik Direktörü Erik ten Hag açıkladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında yarın deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Old Trafford'ta TSİ 22.00'de başlayacak olan karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında İngiliz ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag ve futbolculardan Raphael Varane açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın önemli oyunculara sahip olduğunu belirten ten Hag, "Galatasaray'ın kalitesinin farkındayız. Bu kalite sadece Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'ye ait değil. Ayrıca Dries Mertens ve Hakim Ziyech gibi önemli oyuncuları da var. Angelino ofansif anlamda takıma çok fazla katkı sağlıyor. Takım olarak kaliteye sahipler. Bu kaliteyi savunmamız ve doğru sonucu almak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" diye konuştu.



"ALTAY ANTRENMANLARDA ÇOK İYİ BİR İZLENİM BIRAKTI"



Manchester Unitefd'ın yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Altay Bayındır ile ilgili konuşan ten Hag, "Altay, yarın oynayacak mı göreceğiz. Lig Kupası'nda Andre Onana'yı oynattık çünkü Altay'ın İngiltere standartlarına adapte olması gerekiyor. Altay bir gelişim içerisinde. Antrenmanlarda çok iyi bir izlenim bıraktı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Kadromuzda bizim için iyi işler yapacak iki doğru kaleciye sahip olduğumuza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



RAPHAEL VARANE: GOL YOLLARINDA DAHA İYİ OLMAMIZ GEREKİYOR



Manchester United'ın Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane, Rekabetin, ayrıntılarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kazanmak için verimli bir oyun ortaya koymak zorundasınız. Bu durumu daha da geliştirebiliriz. Gol yollarında daha iyi olmamız gerekiyor. Skor bulmak için çok fazla şans yaratmanız gerekiyor çünkü zirvede olmanın gerekliliklerinden biri de bu" diye konuştu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANABİLECEK KALİTEYE SAHİBİZ"



Manchester United'ın en iyi takımlarla mücadele edebilecek kadro kalitesine sahip olduğunu belirten tecrübeli savunmacı, "Bence Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz. Bu organizasyonda rekabet üst seviyede. Her detayı ele almalısınız. Takımımızın kalitesi ve iyi bir oyun mantalitesi var. Umduğumuz gibi bir sezon başlangıcı olmadı, bazı konularda gelişme göstermeliyiz. Ben hala daha en iyi takımlarla rekabet edebilecek seviyede olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.



ANTHONY, GALATASARAY MAÇI KADROSUNDA YER ALABİLİR



Erik ten Hag, Manchester United'ın Brezilyalı oyuncusu Anthony'nin Galatasaray maçının kadrosunda yer alabileceğini belirtti. Genç oyuncunun dün takımla çalıştığını belirten Hollandalı teknik adam, bugünkü antrenmandan sonra karar vereceklerini ve oyuncunun kadroda olabileceğini belirtti. İngiliz ekibinde ayrıca Sergio Reguilon, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Aaron Wan-Bissaka, Lisandro Martinez, Donny van de Beek ve Jadon Sancho, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

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