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Spor Altay için 25 milyon euroluk çıkarma
Spor

Altay için 25 milyon euroluk çıkarma

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay için resmi adım atacağı öne sürüldü. Altay'ı satmak gibi bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'nin 25 milyon euronun üzerinde teklif gelirse durumu değerlendireceği de gelen iddialar arasında.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 11:57:00 -
Altay için 25 milyon euroluk çıkarma

Sarı-Lacivertliler'in kalecisi Altay Bayındır'ın Tottenham'a gideceği iddialar giderek güçleniyor. İngiliz sitelerinde ve Tottenham forumlarında Altay için resmi temasın kurulacağına dair bilgiler paylaşıldı. Tottenham taraftarı, şubat ayında Altay'ın takıma kazandırılma ihtimalini olumlu karşılamıştı. İngiliz ekibinin aslında genç kaleciye Ankaragücü'ndeyken beri bir ilgisi var ama Fenerbahçe o dönem aceleci davrandı.

Fransız kalecinin dönemi bitti

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Tottenham, önümüzdeki sezon uzun yıllar rekabet edecek bir takım kuracak. 35 yaşına gelen Fransız kaleci Lloris'in her geçen gün düşen performansı ve ilerleyen yaşı, İngiliz ekibini kan değişimine mecburen sürükledi. Maddi durumu iyi olan Premier Lig ekipleri, 20 milyon euro seviyelerindeki bonservis bedellerini rahatlıkla karşılayabilir. Fenerbahçe Altay'ı kesinlikle satmak istemiyor ama bunu değiştirebilecek bir ücret de var.

25 milyon eurodan aşağı asla!

Fenerbahçe, 23 yaşındaki kalecisinin uzun yıllar takımda kalmasını istiyor. Altay'ın yerini doldurmak isterken daha fazla zarar edilebileceği bilinci de hakim. Ancak 25 milyon euro üzerinde teklif gelirse her şey değişir. Yaz transfer döneminde Tottenham'ın bu parayı gözden çıkarabileceği konuşuluyor.

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