Altay, Galatasaray’a karşı kaleyi devralacak mı?

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Erik ten Hag'ın özellikle bu mücadele öncesi Altay Bayındır ile ilgili sözleri dikkat çekti.

“Çok iyi bir izlenim bıraktı.."

Altay Bayındır'ın gelişimi hakkında da konuşan Erik ten Hag, "Altay Bayındır'ı geliştirmeliyiz, bu çok net. Antrenmanlarda çok iyi bir izlenim bıraktı ve gerçekten geliştiğini görebiliyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Hem Altay hem de Onana gibi iki kaleciye sahip olduğumuz için çok mutluyuz." sözlerini sarf etti. 25 yaşındaki file bekçisi, sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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