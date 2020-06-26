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Spor

Altay, Eskişehirspor deplasmanında puan arayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-26 09:53:27 -
Altay, Eskişehirspor deplasmanında puan arayacak

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de ilk 2 iddiasını sürdürmek isteyen Altay, 30. hafta mücadelesinde yarın Eskişehirspor'a konuk olacak.

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, yaptığı açıklamada, zirve mücadelesi veren takımların arasındaki puan farkının çok az olduğunu kaydetti.

Bu ekiplerin birbirleriyle karşılaşacağını hatırlatan Koşukavak, "Biz sadece kendi maçlarımızı kazanmaya odaklandık. Kalan maçların hepsini kazanarak Büyük Altay'ı layık olduğu Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligde 46 puanla 4. sırada yer alan Altay, 8 günde 3 maça çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 17.30'da Eskişehir Yeni Stadı'nda Eskişehirspor'la karşılaştıktan sonra sonra çarşamba günü Osmanlıspor'u konuk edecek. Altay, 32. hafta mücadelesinde 5 Temmuz Pazar günü de şu anda 3. sırada bulunan Adana Demirspor'a konuk olacak.

Cezalı Özgür Özkaya ile sakatlığı bulunan Gençer Cansev dışında eksik futbolcunun bulunmadığı siyah-beyazlı ekip, Eskişehirspor maçı için kara yoluyla Eskişehir'e hareket etti.

Ligde 11 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor, yarın Altay maçında olası bir puan kaybında lige veda eden ilk ekip olacak.

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