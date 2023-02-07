Altay Bayındır: Volkan Demirel'i izledim, kendimi çok kötü hissettim

Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır: "Volkan ağabeyin videosunu izledim, kendimi çok kötü hissettim. O duyguları yaşayan anlar. Çok zor bir durumun içerisindeyiz. Böyle durumlarda ülke olarak, millet olarak birlikte olmamız gerekiyor" dedi.

Altay Bayındır: Volkan Demireli izledim, kendimi çok kötü hissettim

Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ili kapsayan deprem sonrasında başlatılan yardım kampanyalarına ülkemizden birçok vatandaş destek sağlıyor. AFAD ihtiyaç listesinde bulunan; ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda kolisi, kuru gıda, hijyen seti, kadın hijyen seti, temiz kıyafet, temiz bebek kıyafeti, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, atkı, bere, eldiven gibi malzemeler, Fenerbahçe Stadı'nda da toplanarak AFAD ile koordineli bir şekilde TIR'larla yardım bölgelerine naklediliyor. Fenerbahçe'de kaptan Altay Bayındır, Ülker Stadyumu'na giderek Afet Bölgesi Yardım Kampanyasına destek oldu.