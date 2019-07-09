Altay Bayındır: "Taraftarımızın önünde çıkacağım ilk maçı heyecanla bekliyorum"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Altay Bayındır, Ülker Stadı’nda sarı-lacivertli taraftarlar önünde çıkacağı ilk maçı heyecanla beklediğini söyledi.

Fenerbahçe’nin, MKE Ankaragücü’nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imza töreninin ardından dün gece Topuk Yaylası’ndaki kampa katıldı. Genç kaleci, imzanın ardından ve kampa katıldıktan sonra da içinde bulunduğu duygulara dair açıklamalarda bulundu. Bayındır, “Fenerbahçe armasına olan sadakatimle alakalı her zaman sonuna kadar çalışmalarımı ve mücadelemi sürdüreceğim. Her çocuğun, çocukluğunda kurduğu hayali yaşamak çok özel bir durum benim için. Birçok kulüp bir oyuncuyu isteyebilir ancak bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez” dedi.

Kampa katılarak ilk antrenmanını yapan Bayındır, “Türkiye’nin en büyük ailesinin bir parçası olduğum için mutluyum. Bu formayı taşıyacak olmanın heyecanı ve sorumluluğu eşsiz. Kamp dönemi benim için bu büyük markayı daha yakından tanımak için bir fırsat olacak. Hocamız Ersun Yanal’ın liderliğinde Fenerbahçe için hep birlikte en iyisini ortaya koyacağız. Fenerbahçe’nin kalesi her zaman büyük rekabetlere sahne olmuştur. Ben de Çubukluyu giymek için en iyi şekilde çalışarak, formayı layıkıyla taşıyacağıma inanıyorum. Fenerbahçe’nin yerli kaleci geleneğinin bir parçası olacağım için gururluyum. Tarih dolu bu formayı uzun yıllar taşıma hedefindeyim. Saraçoğlu’nda taraftarımızın önünde çıkacağım ilk maçı heyecanla bekliyorum” dedi.