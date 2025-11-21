21 Kasım 1999: Bedri İncetahtacı'nın vefatı (Araştırmacı Yazar, Mütercim, Siyasetçi)

M. Bedri İncetahtacı 1960 Gaziantep doğumludur. Babası Yahya bey, annesi Delal hanımdır.



Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu olup Arapça ve İngilizce biliyordu. Serbest Yeminli Mütercimlik, Araştırmacılık, Yazarlık yaptı. TBMM’de 1995 ve 1999 genel seçimlerinde Refah Partisi’nden XX. ve 1999 genel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden XXI. Dönem Gaziantep Milletvekilliği yaptı ve Meclis Susurluk Araştırma Komisyonu sözcülüğü görevinde bulundu.







İncetahtacı, Gaziantep Dülük Ormanları’nda yaklaşık 40.000 ağacın kesilmesini engellemeye çalışması nedeniyle Türkiye Tabiatını Koruma Derneği tarafından yılın seçkin çevrecisi seçilmişti. Evli ve iki çocuk babası olan Bedri İncetahtacı, 21 Kasım 1999’da arabasıyla sabah erken saatlerde Ankara Esenboğa Havaalanına giderken geçirdiği (şüpheli) trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.







Cenaze töreni sırasında birçok FP milletvekili, trafik kazasının oluş şekliyle ilgili kuşkularını dile getirdiler. Susurluk Araştırma Komisyonu başkanı Mehmet Elkatmış, kazanın suikast olduğunu öne sürdü. Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata, İncetahtacı’nın otomobilinin 200 metre sürüklenmesine karşın 1 metrelik fren izinin bile bulunmadığına dikkat çekti. Rize milletvekili Mehmet Bekaroğlu da, ‘‘Olaydan sonra bölgeye giden polisler ilk telsiz anonslarında Susurluk Komisyonu üyesi milletvekili Bedri İncetahtacı trafik kazasında öldü diyorlar’’ dedi.



THY’den kiralanan özel bir uçakla getirilen İncetahtacı’nın cenazesini karşılamak için yaklaşık 3 bin kişi, 2 bin araçlık bir konvoyla Gaziantep Havalimanı’na akın etti. Havalimanındaki karşılamada, Vali Muammer Güler, ANAP, DSP, MHP ve FP Gaziantep milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Celal Doğan ve diğer il yöneticileri hazır bulundu. Gaziantep Ulucami’nde kılınan namazdan sonra İncetahtacı’nın cenazesi tekbir getirilerek, asri mezarlıkta toprağa verildi.





İncetahtacı’nın cenazesinde yoğun kalabalıktan büyük bir izdiham yaşandı.



Kitapları:



Çağdaş Bir Dervişin Ardından (2002), Yürek Sızısı İnce Sözler (2002), Bilgeliğe Adanmış Düşünceler (2002), Kurtlanan Kar (2015)