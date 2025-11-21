Uzmanı uyardı! Çatlak deyip geçmeyin

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte çocukların fiziksel aktivitelerinin artmasının oyun ve spor sırasında yaşanan düşmelerin de çoğalmasına neden olduğunu belirten Dr. Ertan, "Çocuk kemiği, bir yetişkin kemiğinin küçük bir kopyası değildir, kendine özgü bir yapısı ve maalesef kendine özgü riskleri vardır. Çocuk kemiğinin içeriği, bir yetişkinin sert ve daha kırılgan olan kemiğinden farklıdır. Bu esneklik, kemiğin kırılmak yerine bükülmesine neden olabilir. Bu durum, çocuklara özgü 'yaş ağaç kırığı' ve 'torus kırığı' isimleri verilen iki tipik kırık modelini ortaya çıkarır. Yaş ağaç kırığında kemiğin bir tarafı bükülürken, gerilime maruz kalan diğer tarafı kırılır. Torus kırığı ise genellikle el bileği gibi bölgelerde, düşme sırasında oluşan baskı kuvvetiyle kemiğin bir tarafında ‘çökme/kabarma' şeklinde görülür" diye konuştu.