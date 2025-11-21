Tek sorun soğuklar değil! KOAH kışın neden alevleniyor?

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), yıl boyunca solunumu zorlaştıran bir tablo sunsa da kış aylarında etkisini çok daha fazla hissettiriyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Prof. Dr. Sinem İliaz, soğukların akciğerlerdeki hava yollarını daraltarak nefes almayı güçleştirdiğini ancak asıl sorunun bununla sınırlı olmadığını belirtti.

Merdiven çıkmak, kısa bir yürüyüş yapmak ya da birkaç dakika sohbet etmenin bile zamanla büyük bir çabaya dönüşebileceğine aktaran Prof. Dr. Sinem İliaz, KOAH’ın kış aylarında daha agresif hale geldiğini ve bunun da şikayetlerde artışa neden olduğunu söyledi.

Soğuk hava, KOAH ve astım olanları tetikliyor

Soğuk algınlığı ve kirliliğin KOAH için en kötü kombinasyonu olduğunu belirten Prof. Dr. Sinem İliaz, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Soğuk hava solunduğunda, akciğerlerdeki hava yolları tıpkı yoğun trafikte sinirlenen insanlar gibi tepki verir: Tahriş olur, daralır ve nefes almak zorlaşır. Soğuk hava, KOAH, astım veya hassas hava yolları olan kişilerde öksürüğü tetikler, hırıltılı solunuma ve nefes darlığına neden olur. Balgam üretimini artırır, bu da hava yollarını tıkar ve nefes almayı daha da güçleştirir.

Sıcaklık inversiyonu sırasında soğuk hava yere çökerken, sıcak hava yukarıda kalıyor. Bu nedenle alttaki soğuk hava yükselemiyor ve toz, duman, egzoz gibi kirleticiler yer seviyesinde hapsoluyor. Böyle bir ortamda dışarıda sadece kirli havayı değil, saatlerce hatta günlerce havada asılı kalan yoğun ve bayat bir kirliliği solumuş oluyoruz. KOAH hastalarının zaten hassas olan akciğerleri bu yükü taşıyamaz, hastalığı alevlendirir ve yatışlara yol açabilir."

Viral enfeksiyonların etkisi

Kış aylarında KOAH hastaları için sıradan bir gribin bile ciddi bir sorun haline gelebileceğini söyleyen Prof. Dr. İliaz, kışın viral enfeksiyonların belirgin şekilde arttığını belirterek şu uyarıda bulundu;

"Viral enfeksiyonlar KOAH’ta akut alevlenmelere neden olabilir. Bu durum, hastanın günlük şikâyetlerinin aniden çok daha kötüleşmesi anlamına gelir. Soğuk havalarda pencereleri kapatıp, ısıtıcıları çalıştırıyoruz hatta odaları yeterince havalandırmıyoruz. Toz akarları, bu tarz havasız ortamlarda daha rahat çoğalıyor. Yemek pişirme, tütsü veya yanlış ısıtıcı kullanımları da semptomları şiddetlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Sisli havalarda dışarı çıkmayın

Prof. Dr. İliaz, kışın KOAH’ın kötüleşmemesi için yapılması gerekenleri de sıraladı;

-Her yıl kış başlamadan önce grip aşısı yaptırın, zatürre (pnömokok) aşısını ihmal etmeyin.

-Güneş doğduktan sonra hava ısındıktan sonra dışarı çıkın.

-Maske veya atkı kullanın. Burnunuzun etrafını kapatmak, soluduğunuz havayı ciğerlere ulaşmadan önce ısıtır ve hava yollarına ‘yumuşak bir iniş’ sağlar.

-Hava sisli veya dumanlıysa yürüyüşe çıkmayın.