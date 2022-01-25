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Spor Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil ve Filip Novak ne zaman oynayacak?
Spor

Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil ve Filip Novak ne zaman oynayacak?

Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır, 30 Ekim’deki İttifak Holding Konyaspor maçında omzundan sakatlanmış ve ameliyat olmuştu. Altay Bayındır’ın yeşil sahalara döneceği öğrenilirken, FB taraftarı, sarı lacivertte sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özi ve Filip Novak’ın ne zaman takım kadrosunu katılacağı da merak ediliyor. İşte Fenerbahçe son dakika sakat oyuncuların durumuna ilişkin detaylar.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 16:39:00 - 2022-01-25 16:40:02
Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil ve Filip Novak ne zaman oynayacak?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede sakatlık yaşayan Novak’ın yanı sıra Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu , Mesut Özil’in yeniden yeşil sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor.

Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil ve Filip Novak ne zaman oynayacak?

Trtspor'un haberine göre; Bu süreçte 17 maç kaçıran Altay'ın, Antalya kampıyla birlikte takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. 23 yaşındaki kaleci, 30 Ekim’deki İttifak Holding Konyaspor maçında omzundan sakatlanmış ve ameliyat olmuştu.

Altay Bayındır, geçen sezon da bileğindeki kırık yüzünden 6 maç kaçırmıştı. Sakatlığı bulunan diğer oyuncu Mert Hakan Yandaş’ın da antrenmanlara başlaması bekleniyor. Hasta oldukları için Sivas'a götürülmeyen Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil, gecikmeli olsa da kampa katılacak. Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Filip Novak’ın tedavi süreci ise devam edecek.

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