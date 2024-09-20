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Spor Altay Bayındır memnun edemedi
Spor

Altay Bayındır memnun edemedi

Yeniakit Publisher
2024-09-20 15:59:00 - 2024-09-20 16:16:13
Altay Bayındır memnun edemedi

Hafta içindeki Barnsley Lig Kupası maçında ilk 11'de görev alan Altay Bayındır, Crystal Palace maçında yine kulübeye çekildi.

İngiltere Premier Lig’in 5. Hafta mücadelesinde Manchester United, Crystal Palace deplasmanına çıkacak.

Karşılaşma 21 Eylül Cumartesi günü TSİ 19.30’da Selhurst Park’ta oynanacak.

İlk 4 haftada 2 galibiyet 2 mağlubiyet alarak istediği başlangıcı yapamayan Kırmızı Şeytanlar sahadan galip ayrılıp yükselişe geçmek istiyor.

ALTAY BAYINDIR KULÜBEYE

Mücadeleye saatler kala ilk 11’ine karar veren Erik Ten Hag’dan Türk futbolseverleri üzdü.

Hafta içerisinde 7-0 kazanılan Lig Kupası maçında Altay Bayındır’a ilk 11’de şans veren Erik Ten Hag lige dönülmesi ile milli yıldızımızı tekrar yedek kulübesine oturtuyor.

Hollandalı teknik adamın kafasındaki ilk 11 şu şekilde:

Onana, Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Ugarte, Mainoo; Amad, Fernandes, Rashford; Zirkzee

"DAHA FAZLA ŞANS BULMAYA İHTİYACIM VAR"

Altay Bayındır lig kupası mücadelesi öncesinde verdiği röportajda, "Daha fazla şans bulmaya ihtiyacım var. Tabii ki bu bir futbolcu için çok önemli" demişti.

SADECE 2 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Deneyimli file bekçisi geçtiğimiz sezon transfer olduğu Manchester United’da bu zamana kadar 2 maçta forma giyebildi.

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