Altay Bayındır kimdir? Fenerbahçe transferleri

Fenerbahçe transferleri kapsamında kadroya yeni bir futbolcu eklendi. Altay Bayındır Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalayarak sarı lacivertli takımın kadrosuna katıldı. 21 yaşındaki genç oyuncu 2023’e kadar Fenerbahçe’de olacak. Futbolseverler Altay Bayındır kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtını merak ediyorlar. Peki, Altay Bayındır kimdir?

Altay Bayındır, 14 Nisan 1998’de Bursa’da dünyaya geldi. 1,98’lik genç forvet kariyerine Ankaragücü’nün altyapısında başladı. Ardından A takıma yükselen genç isim 4 sene formasını terlettiği Ankaragücü’ne 2019’da veda etti.

2023’e kadar Fenerbahçe formasını giyecek olan Altay Bayındır kaleci olarak görev yapıyor.

Süper Lig’de 17 karşılaşmada 28 gol yiyen genç kaleci için bonservis bedeli olarak 1,5 milyon euro ödendi.

Bayındır’ın transferi ile ilgili hazırladığı videoyu sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan sarı lacivertli takım genç kaleciye “başarılar” diledi.