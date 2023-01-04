Altay Bayındır bilmecesi son buluyor! Tarihi karar...

Fenerbahçe bir süredir sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunduğu milli kalecisi Altay Bayındır'da mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'nin 2019'da 1,5 Milyon Euro bedelle Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır, o zamandan bugüne kadar sergilediği başarılı performansla takdir topladı.

Zaman zaman yediği gollerle eleştirilse de takımın vazgeçilmezlerinden olan 24 yaşındaki file bekçisi için sözleşmesinin sona ermesini bekleyen Avrupa kulüplerinin olduğu biliniyordu.

Takımın en önemli isimlerinden Altay'ı bonservissiz kaptırmak istemeyen Fenerbahçe de bir süredir milli kaleci ile sözleşmesinin uzatılması konusunda görüşmeler yürütüyordu.

Akşam'ın haberine göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır'la maaşı yaklaşık 5 katına çıkarılıp 2026 yılına kadar geçerli olacak sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe'den mevcut sözleşmesiyle 4,5 milyon TL kazanan Altay Bayındır'ın ücreti yaklaşık 5 katına çıkarılarak 20-25 milyon TL arasında bir rakama yükseltilecek. Başarılı kaleci, daha sonra kendisini 2026 yılına kadar Fenerbahçe'ye bağlayacak kontratı imzalayacak.