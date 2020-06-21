Altay Akhisarspor'u rahat geçti
TFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımdan Altay, 29'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Akhisarspor'u 3-1'lik skorla yendi.
Altay'ın gollerini 8'inci ve 74'üncü dakikada Paixao, 22'nci dakikada Kappel atarken, Akhisarspor'un golü 43'üncü dakikada Hadzic'den geldi. İç sahada üst üste 6'ncı zaferini elde eden Altay bu sonuçla 46 puana ulaşarak maç fazlası ve averajla 3'üncü sıraya yükseldi. Beş haftalık yenilmezlik serisi sona eren Akhisarspor ise 45 puanda kalarak 6'ncı sıraya geriledi.