Altay adım adım Süper Lig’e

Altay, TFF 1. Lig’in 29. haftasında sahasında Akhisarspor’u 3-1 mağlup ederek Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı. Altay’ın kralı Paixao, 2 gol daha atarak gol krallığı yarışında açık ara liderliğini sürdürdü.

TFF 1. Lig’in 29. hafta maçında Altay, sahasında Akhisarspor’u ağırladı. Maça korona virüs testleri pozitif çıkan Vrsajevic, Burhan Eşer ve Ergin Keleş gibi önemli oyuncuların yanı sıra Teknik Direktör Yılmaz Vural’dan yoksun çıkan Akhisarspor karşısında Altay, maça etkili başladı. 8. dakikada Paixao ve 23. dakikada Kappel’le skoru 2-0’a getiren İzmir ekibi, ilk yarının bitimine 2 dakika kala Hadzic’in golüne engel olamayarak soyunma odasına 1 farkla önde gitti. İkinci yarıda daha çok pas yapan ve topa sahip olan siyah-beyazlılar, 73. dakikada tekrar sahneye çıkan Paixao ile 3-1 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Altay, rakibini eli boş gönderdi.

Play-off yarışında önemli avantaj

Süper Lig yolunda mücadele veren Altay, play-off yarışındaki önemli rakiplerinden Akhisarspor’u 3-1 mağlup ederek lig bitimine 5 maç kala önemli bir avantaj sahibi oldu. 45 puanlı Akhisarspor’un önüne geçen İzmir ekibi, bir diğer rakibi Karagümrük’ün de puan kaybetmesi sonucu maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Haftayı play-off potası içinde bitirmeyi garantileyen Altay, bugün oynanacak Adana Demirspor-Osmanlıspor maçında ev sahibi takımın kaybetmesi halinde 29. haftayı 3. sırada kapatacak.

Kral gollerine devam ediyor

Altay’ın rekortmen gol kralı Paixao, pandemi öncesinde attığı gollerine normalleşme döneminde de devam etti. Akhisarspor’a karşı 2 gol daha atan Portekizli yıldız, gol sayısını 19’a çıkardı. Tecrübeli oyuncu bu istatistikle gol krallığı yarışındaki en yakın rakibi olan Giresunsporlu Rusescu’ya tam 8 gol fark atmış oldu. Paixao, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de 29 gol atarak Pote’yi geride bırakmış ve TFF 1. Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olmuştu.