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Siyaset Altan Tan'ın Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı gündem oldu! Kemalistler çıldırdı..
Siyaset

Altan Tan'ın Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı gündem oldu! Kemalistler çıldırdı..

Yeniakit Publisher
2023-05-17 23:50:00 -
Altan Tan'ın Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı gündem oldu! Kemalistler çıldırdı..

HDP'li Altan Tan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Bugün Erdoğan düşmanlığıyla CHP'ye topyekün destek verenlerden HDP, geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuruyordu.

HDP'li Altan Tan'ın "Kıro Kılıçdaroğlu'nun kıymamete kadar iktidar olamayacağını 5 yaşındaki çocuk da biliyor. Mustafa Kemal, İsmet Paşa bizimle baş edebildi mi?" sözleri günün en çok izlenilenleri arasına girdi.

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