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Gündem Altan Tan'dan Yeniden Refahlı Doğan Aydal'a tokat gibi cevap
Gündem

Altan Tan'dan Yeniden Refahlı Doğan Aydal'a tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
2023-08-29 01:08:00 -

Canlı yayında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal ile eski Milletvekili Altan Tan arasında mülteciler ve Hatay'daki sayıları üzerinden bir tartışma yaşandı. Tan, Aydal'a Misak-ı Milli'yi hatırlattı.

Halk TV ekranlarında göç meselesi yüzünden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal ile eski Milletvekili Altan Tan arasında kısa süreli bir gerginlik çıktı.

"Biz 12 yıldır ev sahipliği yaptık! Yavaş yavaş kendi ülkelerine dönsünler"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, "Şimdi Suriyeli kardeşlerimiz bir savaştan kaçtı. Bugüne kadar biz onlara elimizden geleni yaptık. Bir yerde kümelenen etnik gruplar sistematik olarak çoğalıyorsa devlet buna dikkat etmelidir. Uluslararası göç örgütünün verilerine baktım ben Hatay ve çevresinde 300 ila 500 bin arasında bir nüfus yerleştirildi. Derin dünya bunu bir gün kullanacaktır. Dağınık olarak yerleşenler bir tehlike oluşturmayabilir ama belli bir yerde kümelenmek tehlikelidir. Biz 12 yıldır ev sahipliği yaptık. Yavaş yavaş kendi ülkelerine dönsünler. Şam'da gece hayatına bir bakın, bir şey yokmuş gibi rahat rahat yürüyorlar. Biz de bu durum nasıl peki, ben hem Hatay'da hem Şanlıurfa'da gözlemler yaptım. Bir Suriyeli düşmanlığı yapmak istemem ama yarın şartlar değiştiğinde bu tür şeyler yarın birgün bir tehlike doğurabilir. Hastanelerde ücretsiz tedavi görüyorlar. Bunlardan vergi alınmıyor. Sınırda kanını dökenler vergi ödüyor." şeklinde konuştu.

"Lozan'da Misak-ı Milli topraklarının tamamı alınsaydı bugün bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaktı"

Söz alan eski Milletvekili Altan Tan, "Şimdi benim duyduğum iyi oldu bu sözlerin büyük kısmı Ulusalcı, Türkçü ve etnik bir bakış açısı. Gelenlerin büyük bir kısmı; Arap, Kürt ve Türkmenlerden oluşuyor. Bunların üçü de Türkiye'de Arapça, Kürtçe ve Türkçe konuşan vatandaşlarımız var. Bunlar tutup bağımsızlık mı ilan edecek? Bir yandan din kardeşi diyeceksin diğer taraftan din kardeşini büyük bir tehlike olarak görüceksin. Bu insanların çoğu son Osmanlı Meclisi'nin sınırlarını çizdiği Misak-ı Milli topraklarından geliyorlar. Lozan'da Misak-ı Milli topraklarının tamamı alınsaydı bugün bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaktı. Bunlar bizim kardeşlerimiz değil mi?" diyerek cevap verdi.

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