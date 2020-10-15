  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Altan Tan'dan HDP'ye PKK tepkisi: Silahla demokrasi yan yana olmaz
Siyaset

Altan Tan'dan HDP'ye PKK tepkisi: Silahla demokrasi yan yana olmaz

HDP eski milletvekili ve MYK üyesi Altan Tan, partinin terör örgütü PKK tarafından yönetildiğini söyleyerek silahla demokrasinin yan yana olamayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:28:00 -
Altan Tan'dan HDP'ye PKK tepkisi: Silahla demokrasi yan yana olmaz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) içerisinde Eski HDP Sözcüsü ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in açıklamalarıyla başlayan ‘PKK’ krizi büyüyor.

Bilgen’in ardından HDP eski Milletvekili ve MYK üyesi Altan Tan da partinin terör örgüt PKK’nın yönetiminde olduğunu vurguladı.

Silahla demokrasinin bir arada bulunmasının mümkün olmadığını altını çizen Tan, HDP'nin PKK'ya karşı açık bir tavır alması gerektiğini belirterek “Partiyle PKK ilişkisi saklı değil. Gizlemek beyhude. Bu konuda daha çok ses çıkacak” ifadelerini kullandı.

Aydınlık’a konuşan Altan Tan, HDP’nin önünde iki yol olduğunu belirterek ya PKK’nın çizdiği yolda ilerleyeceğini ya da yeter artık diyeceğini ifade etti.

İşte Altan Tan ile yapılan röportajdan ilgili kısım;

- Ayhan Bilgen’den sonra siz de HDP’ye eleştirilerinizi dile getirmeye başladınız. Yeni olan nedir?

Benim açımdan yeni değil. Ben 10 yıldır benzer eleştirileri getiriyorum: Silahla demokrasi yan yana olmaz. HDP, ya PKK'nın sürdürdüğü siyaseti sürdürecek ya da yeter diyecek. Bugün demokratik ülkelerde silahla, şiddetle, terörle varılacak bir yer yok.

- HDP’nin PKK ile ilişkisi, dahası Kandil’den yönetildiği biliniyor. Siz de katılıyor musunuz bu saptamaya?

Bazı şeyler biliniyor tabi… Herkesin bildiği, ayyuka çıkmış, tamamen ortaya çıkmış şeyleri gizlemeye çalışanlar da var. Ama bunları devlet de biliyor! Herkesin telefonu dinleniyor, takip edilyor vs. Partiyle PKK ilişkisi gizli saklı bir mevzu değil. Bunu devekuşu gibi kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak beyhude.

- HDP milletvekiliyken de biliyor muydunuz?

HDP safındayken de biliyorduk. Sadece ben değil, rahmetli Şerafettin Elçi de biliyordu, başkaları da...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

öz kürt

katiller ermeniler.... diyarbekirde öldürülen gençlerin yasinlerin ölüm emrini kim versi pkk ve selahattin demirtaş. 50 kardeşimiz katledildi köpekler tarafından.... bunun bedelini sizde ödeyeceksiniz........ hey gidi sünnetsiz ermeniler... pkk eşittir kürt katili ermeni. asala tikkonun devamı..... kürtlerin kanıyla canıyla beslenen allahsız itlerdir....... kürt kızlarının namusuna gözkoymuş sübyancı sapıklar tarafından yönetilir.
  • Yanıtla

emir

çok fena sıkıştınız pkk yok edilecek bunu anlamış bulunuyorsunuz ve kıvırıyorsunuz
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Prens Selman'dan şaşkına çeviren Türkiye talimatı!
Dünya

Prens Selman'dan şaşkına çeviren Türkiye talimatı!

Uluslararası arenada her fırsatta Türkiye’nin karşısında yer alan Suudi Arabistan, Türk ürünlerine ambargo uygulamasının ardından şimdi de v..
Uzman isim açıkladı: Yunanistan Türk SİHA'larına karşı T-6A'ları kullanacak
Gündem

Uzman isim açıkladı: Yunanistan Türk SİHA'larına karşı T-6A'ları kullanacak

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Doğu Akdeniz'de provokasyon peşinde koşan Yunanistan'ın Türk SİHA'larına karşı envanterinde bulunan pervan..
Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!
Siyaset

Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe iması iddialarıyla tepkileri üzerine çeken AYM üyesi Engin Yıldırım için çok..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay