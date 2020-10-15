Altan Tan'dan HDP'ye PKK tepkisi: Silahla demokrasi yan yana olmaz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) içerisinde Eski HDP Sözcüsü ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in açıklamalarıyla başlayan ‘PKK’ krizi büyüyor.

Bilgen’in ardından HDP eski Milletvekili ve MYK üyesi Altan Tan da partinin terör örgüt PKK’nın yönetiminde olduğunu vurguladı.

Silahla demokrasinin bir arada bulunmasının mümkün olmadığını altını çizen Tan, HDP'nin PKK'ya karşı açık bir tavır alması gerektiğini belirterek “Partiyle PKK ilişkisi saklı değil. Gizlemek beyhude. Bu konuda daha çok ses çıkacak” ifadelerini kullandı.

Aydınlık’a konuşan Altan Tan, HDP’nin önünde iki yol olduğunu belirterek ya PKK’nın çizdiği yolda ilerleyeceğini ya da yeter artık diyeceğini ifade etti.

İşte Altan Tan ile yapılan röportajdan ilgili kısım;

- Ayhan Bilgen’den sonra siz de HDP’ye eleştirilerinizi dile getirmeye başladınız. Yeni olan nedir?

Benim açımdan yeni değil. Ben 10 yıldır benzer eleştirileri getiriyorum: Silahla demokrasi yan yana olmaz. HDP, ya PKK'nın sürdürdüğü siyaseti sürdürecek ya da yeter diyecek. Bugün demokratik ülkelerde silahla, şiddetle, terörle varılacak bir yer yok.

- HDP’nin PKK ile ilişkisi, dahası Kandil’den yönetildiği biliniyor. Siz de katılıyor musunuz bu saptamaya?

Bazı şeyler biliniyor tabi… Herkesin bildiği, ayyuka çıkmış, tamamen ortaya çıkmış şeyleri gizlemeye çalışanlar da var. Ama bunları devlet de biliyor! Herkesin telefonu dinleniyor, takip edilyor vs. Partiyle PKK ilişkisi gizli saklı bir mevzu değil. Bunu devekuşu gibi kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak beyhude.

- HDP milletvekiliyken de biliyor muydunuz?

HDP safındayken de biliyorduk. Sadece ben değil, rahmetli Şerafettin Elçi de biliyordu, başkaları da...