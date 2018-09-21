0553 313 94 23

Altan kardeşler ve Ilıcak'ın cezalarına onama talebi

FETÖ'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında mütalaasını açıklayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, aralarında Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 6 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını talep etti.

21 Eylül 2018 Cuma 19:19
Altan kardeşler ve Ilıcak'ın cezalarına onama talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında mütalaasını açıklayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, aralarında Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 6 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını talep etti.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 19:19
  1. İstanbul
  2. mehmet altan
  3. ahmet altan
  4. nazlı ılıcak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK'dan ikinci seferberlik tatbikatı
    1. TSK'dan ikinci seferberlik tatbikatı
    2. Trump, kendisi gibi tacizci hakimi..
    3. Kahvaltı sofralarınızı hazırlarken..
    4. Vücutta hormonal dengesizlik neden..
    5. Bezelyenin inanılmaz faydaları
    6. Ganglion kisti belirtileri nelerdir?
    7. Akciğer iltihabı belirtileri nelerdir?
    8. Dünya Sağlık Örgütü, 2016'da 3 milyon..
    9. AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP M...
    10. Mutabakat sonrası dualarla İdlib’e..
    11. Amanoslar teröristlere dar edildi
    12. Gümüşhane'de FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay..
    13. Batman'da eylem hazırlığındaki..
    14. Bakan Albayrak: Türkiye 2024 için hazır
    15. Altan kardeşler ve Ilıcak'ın..
    16. Nöbetçi eczane İzmir Bayraklı
    17. Terör devleti İsrail, 1 Filistinliyi..
    18. Nöbetçi eczane Bahçelievler
    19. Nöbetçi eczane Esenler
    20. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!