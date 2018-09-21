Altan kardeşler ve Ilıcak'ın cezalarına onama talebi
FETÖ'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında mütalaasını açıklayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, aralarında Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 6 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını talep etti.21 Eylül 2018 Cuma 19:19
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında mütalaasını açıklayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, aralarında Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 6 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını talep etti.
YORUM YAZ