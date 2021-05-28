Altan Elmas kimdir? Altan Elmas kaç yaşında? Konut, AVM projeleri, Ofis projeleri, taahhüt işleri ve enerji işleri yürüten Sur Yapı şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olan Altan Elmas, 1969 İstanbul doğumludur. Altan Elmas, 1986 tarihinde Işık Lisesi, 1992'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oludu. Mezuniyeti sonrasında giriştiği tüm işlerde şimdiye dek yaklaşık 3,5 milyon m2'den fazla endüstriyel tesis, ofis, Alışveriş Merkezi ve markalı konut inşaatı üretimi gerçekleştirmeyi başardı.

Altan Elmas'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Sur Yapı tarafından hayata geçirilen önemli projeler arasında; Greenium villaları, Villa Sera, Selvice Evler, Dora Park, Mahalle İstanbul, Adapark, Metrogarden, Exen İstanbul, Corridor, Tilia, Vitrin, İdilia, İlkbahar, İlkbahar 2, Mirage, Marka Rezidans, Şehir Konakları, Gölbahçe Evleri, Lavender gibi konut projeleri en tanınan markalı projeler arasında güven kazanmış durumda.

Diğer önemli işleri arasında ise; 3 M, Novartis, Total, Opet, Sony, Bosch-Siemens, Nobel İlaç, Casper, Aviva, İsviçre Hayat Sigorta gibi şirket genel merkez binalarının yapımını üstlenerek büyümesini sürdürdü.