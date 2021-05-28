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Biyografi

Altan Elmas kimdir? Altan Elmas kaç yaşında?

2017 yılında temeli atılan Taksim Camisi 4 yıl inşaat çalışmalarının ardından ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açılan Taksim Camii’nin tüm maliyetini üstlenen Altan Elmas’ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Taksim Camiisinin maliyetlerini karşılayan Altan Elmas kimdir? Altan Elmas kimdir? Altan Elmas kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-05-28 15:06:00 - 2021-05-28 15:09:52
Altan Elmas kimdir? Altan Elmas kaç yaşında?

Altan Elmas kimdir? Altan Elmas kaç yaşında? Konut, AVM projeleri, Ofis projeleri, taahhüt işleri ve enerji işleri yürüten Sur Yapı şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olan Altan Elmas, 1969 İstanbul doğumludur. Altan Elmas, 1986 tarihinde Işık Lisesi, 1992'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oludu. Mezuniyeti sonrasında giriştiği tüm işlerde şimdiye dek yaklaşık 3,5 milyon m2'den fazla endüstriyel tesis, ofis, Alışveriş Merkezi ve markalı konut inşaatı üretimi gerçekleştirmeyi başardı.

Altan Elmas'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Sur Yapı tarafından hayata geçirilen önemli projeler arasında; Greenium villaları, Villa Sera, Selvice Evler, Dora Park,  Mahalle İstanbul,  Adapark,  Metrogarden, Exen İstanbul, Corridor, Tilia, Vitrin, İdilia, İlkbahar, İlkbahar 2, Mirage, Marka Rezidans, Şehir Konakları, Gölbahçe Evleri, Lavender gibi konut projeleri en tanınan markalı projeler arasında güven kazanmış durumda.

Diğer önemli işleri arasında ise; 3 M, Novartis, Total, Opet, Sony, Bosch-Siemens, Nobel İlaç, Casper, Aviva, İsviçre Hayat Sigorta gibi şirket genel merkez binalarının yapımını üstlenerek büyümesini sürdürdü.

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