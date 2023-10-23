Alt sınır 200 bin dolara yükseltilmişti! Yabancılar konut almaya devam ediyor mu?

Göç idaresi yabancıların kısa süreli ikamet izninde alt sınırı değiştirdi. 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren yabancılar ikamet izni alabilmek için alacakları taşınmazlarda 75 bin dolar olan alt sınır 200 bin dolara yükseltildi.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Koçak, “Edinme (satın alma) tarihi 16.10.2023 ve sonrasında olan taşınmazlar üzerinden taşınmaz amaçlı kısa dönem ikamet izni başvurusunda, Tapu üzerindeki satış bedelinin tüm şehirler için tapunun alındığı gündeki (tapu edinim tarihi) Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak asgari 200 bin dolar karşılığı Türk Lirası olması şartı aranacak. 16.10.2023 tarihinden sonra edinilecek tapularda taşınmaz değerleme raporu kabul edilmeyecek olup tapu üzerindeki satış bedeli esas alınacaktır.” dedi.

Yabancıya konut satışı nasıl etkilenecek?

Alınan bu kararın yabancılara yönelik konut satışını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Son düzenlemeyle 400 bin dolar değerinde gayrimenkul satın alan yabancılar, doğrudan Türk vatandaşlığına başvurma hakkı kazanıyor. Bilindiği gibi vatandaşlık için gayrimenkul alımlarında gerekli olan fiyat Eylül 2018'de 1 milyon dolardı. Bu rakam daha sonra 250 bine düşürülmüş, gelen tepkilerin üzerine 13 Haziran 2022'de 400 bin dolara çıkarılmıştı. Kısa süreli ikamet izninde ise yeni düzenlemeyle alt sınır 75 bin dolardan 200 bin dolara çıkarıldı.

Satışlar yüzde 42 azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında yüzde 42 azalarak 2 bin 930 konutla sınırlı kalmıştı. Bu dönemde toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. En fazla yabancıya konut satışı yapılan iller sırasıyla Antalya, İstanbul ve Mersin oldu. Ocak-Eylül döneminde ise yabancılara yapılan konut satışlarında yüzde 43,5'lik bir azalma kaydedilerek 28 bin 64 konutun yabancılara satıldığı görüldü.

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