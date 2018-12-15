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Alt kattaki yangını balkondan izlediler

Bursa'da bir binanın giriş katında çıkan yangını söndürme çalışmaları esnasında, üst kattaki apartman sakinlerinin yangını izlediği görüntüler dikkat çekti.

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:16
Alt kattaki yangını balkondan izlediler

Bursa’nın İznik ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yanan dairenin üst katında oturanların balkona çıkıp, meraklı gözlerle izlediği yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Beyler Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan Saffet Bağcı’ya ait dairede öğle saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Ev sahipleri kendilerini dışarı attı. Alevler bir anda evi sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın üst katlara sıçramdan kısa sürede söndürüldü. 

Yanan dairenin üst katında oturanlar balkona çıkıp itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle seyretti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 15:16
  1. Bursa
  2. İznik
  3. yangın
  4. Alt kattaki yangını balkondan izlediler

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