Alperen Ocakları’ndan sert açıklama: Kahpeliğe geçit vermedik, vermeyeceğiz

Küresel çapta "özgürlük" adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan sapkın ve ahlaksız bir akım olan LGBT hareketine, İstanbul Alperen Ocakları'ndan sert tepki geldi.

İstanbul Alperen Ocakları İl Başkanı Nail Gün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "LGBT adı altında ahlak ve şeref yoksunluğu Lut Kavmi’nin lanetli uygulamasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İşte Nail Gün'ün açıklamalarının tamamı:

Müslüman Türk Milletinin sesi Alperen Ocakları olarak “LGBT” adı altında ahlak ve şeref yoksunluğu Lut Kavmi’nin lanetli uygulamasına müsaade etmeyeceğiz. Aziz Türk Milletine empoze edilmeye çalışılan bu rezaletin sorumlularını ve buna göz yuman, gerekeni yapmayan yetkilileri (Hükümeti) nefretle, şiddetle kınıyor, uyarıyor, ikaz ediyoruz. Vatanımız sapıklar ülkesi gibi gösterilemez, buna Alperen Türk Gençliği olarak müsaade etmeyiz. LGBT sapkınlarının sözde yaşam biçimi sapkınlığın adı, ahlaksızlığın adı özgürlük olamaz. Bunun kişi hak ve hürriyetiyle alakası yoktur. Şehit kanlarıyla sulanmış Türk Yurdunda LGBT ve buna benzer sapıklıklara, hainliklere, kahpeliklere geçit vermedik, vermeyiz de. LGBT denilen pislik her yönüyle lanetlenmiştir. LGBT’ye bilip bilmeden hangi yönüyle kim destek verirse versin ALLAH (c.c) ve Resulü’nün(s.a.v) laneti üzerinedir. Son zamanlarda LGBT onur(ONURSUZ) yürüyüşü adı altında diziler de, filmler de, reklamlar da ve hatta ünlü markaların görsellerinde yaygınlaştırılması, yayınlanması, özendirilmesi, meşru gösterilmesinin altında Türk Milletini alıştırıp normal gösterip kabullendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu firmalara ve yapımcılara sesleniyoruz; bu sinsi planınızı bozar, başınıza geçiririz. Hükümetin İstanbul sözleşmesi kapsamında sizlere göz yumarak önemsememesi ve gerekeni yapmaması sizi cesaretlendirse de Alperen Ocakları olarak cesaretinizi kırar, hayallerinizi yıkarız. Bu hususta bedel ödemeye, ödetmeye hazırız. Bu böyle biline. Ne pahasına olursa olsun Türk Milleti ve devleti olarak bunlara fırsat vermemeliyiz.