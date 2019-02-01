Alper Taş kimdir nerelidir? CHP Beyoğlu belediye başkan adayı Alper Taş

Alper Taş CHP Beyoğlu belediye başkan adayı olacak olmasıyla birikte Alper Taş’ın kim olduğu araştırılıyor. 21 haziran 2009'da yapılan ÖDP 6. olağan kongresinde genel başkan olan Alper Taş kimdir? Alper Taş nereli ve kaç yaşında? Alper Taş hangi görevlerde bulundu? Alper Taş biyografisi…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beyoğlu için ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'ı Parti Meclisi'ne önerebileceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Alper bey son derece saygın bir isim. Beyoğlu'na yakışan bir isim. Genç, dinamik bir arkadaş dolayısıyla bakacağız" ifadesini kullanması üzerine gözler bir anda Alper Taş'ın kim olduğuna çevrildi.

Alper Taş 1967 yılında Rize'nin Pazar ilçesinin Subaşı köyünde doğdu. Pazar İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında çeşitli siyasi faaliyetler içerisinde yer aldı. Bunun yanında Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kurulmasında büyük rol oynadı. 21 haziran 2009'da yapılan ÖDP 6. olağan kongresinde genel başkanlık makamına getirildi. Öte yandan İstanbul İl Örgütü yöneticiliği, İstanbul İl Başkanlığı, Parti Meclisi üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Beyoğlu 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ahmet Misbah Demircan % 47.8

CHP adayı Aylin Kotil Yıldırımer % 35.2

HDP adayı Seyhan Alma % 7.3