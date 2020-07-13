Alpcan Çelik kimdir nerelidir? Alpcan Çelik hayatı biyografisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi’ne atanacak imam ve müezzinlere ilişkin olarak, “Kaç görevli olacağının ve hangi özellikleri taşıyacaklarının sorulması üzerine Erbaş, "2 imam, 4 müezzin olarak şu an planlıyoruz. Öncelikle hoca olacaklar tabii imamlarımız, hem kıraat hem hitabet hem de ilmi birikimleri itibarıyla milletimizin bu ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacaklar. Müezzinlerimiz de sesi güzel müezzinlerimizden, İstanbul ezanlarını en güzel şekilde okuyacak müezzinlerimizden olacak inşallah." dedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Ayasofya’ya imam ve müezzin atanacak açıklamasından sonra Ayasofya Camisi müezzinleri kim olacak? sorusu sıklıkla sorulan sorular arasında yer aldı. Ayasofya Camisi müezzinlerinden birinin Alpcan Çelik olacağı söyleniyor.

Alpcan Çelik kimdir nerelidir?

Alpcan Çelik, 1993 yılında doğdu. Küçük yaşlarında Kuran-ı Kerim'i okumayı öğrenmiş ve kısa sürede Kuran-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek Hafızlık belgesini almıştır. Hafız Alpcan Çelik, kıraat derslerini İstanbul Bahçelievler'de bulunan Hafız Ali Camii Kuran Kursunda almıştır. Hocası ise hafız Selman Okumuş'tur. Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi olarak görev yapmakta olan Hafız Alpcan Çelik, 2014 yılında düzenlenen ''Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma'' adlı yarışmada Dünya birincisi olmuştur. Ayasofya Camii imamlarından birinin ise Ferruh Muştuer olacağı dile getiriliyor.