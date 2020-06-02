Alpay Özalan'dan Tunç Soyer'e olay 'İzmir' göndermesi
İzmir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken ev ve iş yerlerini de su bastı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İzmir'de vatandaşı isyan ettiren manzaranın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 'Trol hesaptan kendini övdürmekle meşgul' diyerek tepki gösterdi.
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Konak ilçesinde, Güzelyalı Semti'ndeki bazı iş yerlerini su bastığı gözlendi.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, iş yerlerini su basmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.
'Trol hesaptan kendini övdürmekle meşgul'
Özalan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sağanak yağış sonrası İzmir'de su baskınları yaşandı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise troll hesaptan kendini övdürmekle meşgul.'' ifadeleriyle tepki gösterdi.