  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Alpay Özalan'dan sert tepki: Oraya yakışmıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ayasofya için tebrik mesajı yayımlamayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 19:23:00 -
Alpay Özalan'dan sert tepki: Oraya yakışmıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, elleri arkasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini gezen ama Ayasofya için tebrik mesajı yayımlamayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"Ayasofya Camii ibadete açıldı. CHP'li İBB Başkanı'ndan hâlâ ses yok." diyen Özalan, "Bu şahıs, İstanbul'a hiç yakışmıyor. Hizmet yok, vatanseverlik yok, milletin sevincine ortak olmak yok... Yalan var, iftira var, çeşit çeşit maskesi var, eserlere konma huyu var, bir de Demirtaş sevgisi var..." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı