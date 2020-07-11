Alpay Özalan'dan sert tepki: Oraya yakışmıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, elleri arkasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini gezen ama Ayasofya için tebrik mesajı yayımlamayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"Ayasofya Camii ibadete açıldı. CHP'li İBB Başkanı'ndan hâlâ ses yok." diyen Özalan, "Bu şahıs, İstanbul'a hiç yakışmıyor. Hizmet yok, vatanseverlik yok, milletin sevincine ortak olmak yok... Yalan var, iftira var, çeşit çeşit maskesi var, eserlere konma huyu var, bir de Demirtaş sevgisi var..." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet: