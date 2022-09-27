Alpay Özalan’dan Özgür Özel’e tepki!

YENİ AKİT ANKARA

Mersin’de kahraman polisimizi şehit eden teröristlerden Dilşah Ercan’ın serbest bırakılması için hazırlanan “Tutuklu gazeteciler raporu”na imza atan ve gerçekleştirdiği basın toplantısında HDP eski eş Genel Başkanı Selehaddin Demirtaş’a sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki geldi.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Daha dün alçak Pkk'nın saldırısında şehit verdik. Üstelik o teröristlerden birine CHP raporunda "Mağdur gazeteci" denmiş. Altında Özgür Özel'in de imzası var. Özgür Özel, az önce açıklama yapıp Demirtaş'ı savundu ve Kılıçdaroğlu'nun şeref madalyası sözlerini destekledi” ifadelerini kullandı.