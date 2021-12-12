Alpay Özalan'dan, Kılıçdaroğlu'nun 'Demirtaş' açıklamasına yorum: Amaçları vatanı esir etmek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da gençlerle bir araya gelmiş, görüşmede, "İktidar olursanız Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacak mısınız?" sorusuna cevap vermişti.

'Hepsi çıkacak'

Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ile ilgili, övünerek, "Demirtaş’ı en çok partimizin milletvekilleri ziyaret ediyor." dedikten sonra, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Selahattin Bey’e yapılan eleştirilerin hiçbir kıymeti yoktur. İnşallah göreceksiniz, halkın iktidarında Selahattin Bey de, Osman Kavala da, haksız yere içeride yatan bir sürü askeri öğrenciler var, onlar da avukatlar da hepsi çıkacak."

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini değerlendiren AK Parti İzminr Milletvekili Alpay Özalan, "Amaçları vatanı esir etmek." dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan AK Partili Özalan, şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Bey'e yapılan eleştirilerin hiçbir kıymeti yoktur. Görecekseniz, halkın iktidarında Selahattin Bey de Osman Kavala da çıkacak.' dedi. CHP ve İyi Parti, halka değil Demirtaş'a ve ardındakilere çalışıyor. Amaçları vatanı esir etmek. Yenileceksiniz!"