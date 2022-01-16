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Siyaset Alpay Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na can alıcı soru!
Siyaset

Alpay Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na can alıcı soru!

Geçtiğimiz günlerde Zonguldak’ta yaptığı gaflar ile gündeme gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu cahilliğine bir yenisini daha ekledi. Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere hitaben kaleme aldığı mektubunda var olan bakanlığı yeniden kuracaklarını söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP lideriyle dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 15:48:00 -
Alpay Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na can alıcı soru!

 

 Yeni Akit  Ankara 

Geçtiğimiz günlerde Zonguldak’ta yaptığı gaflar ile gündeme gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına bir yenisini daha ekledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere hitaben kaleme aldığı mektubunda, var olan bakanlığı yeniden kuracaklarını söyledi.

Kılıçdaoğlu’nun yeni gafı üzerine, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dalga geçti.

Özalan yaptığı paylaşımda, “Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere mektup yazıp ‘İklim Bakanlığı kuracağız’ dedi. İçişleri Bakanlığı da kuracak mısınız? @kilicdarogluk” ifadelerini kullandı.

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