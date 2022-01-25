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Siyaset Alpay Özalan'dan karla mücadele tepkisi! 'Faydasız İmamoğlu'nu Fatih Han'a benzeten Akşener utanmış mıdır?'
Siyaset

Alpay Özalan'dan karla mücadele tepkisi! 'Faydasız İmamoğlu'nu Fatih Han'a benzeten Akşener utanmış mıdır?'

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, birkaç gündür süren kar yağışında İstanbulluları rezil eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Fatih Sultan Mehmet Han'a benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i topa tuttu.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 16:52:00 - 2022-01-25 16:59:13
Alpay Özalan'dan karla mücadele tepkisi! 'Faydasız İmamoğlu'nu Fatih Han'a benzeten Akşener utanmış mıdır?'

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, karla mücadelede de sınıfta kalan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Fatih Sultan Mehmet Han'a benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi.

"CHP'nin beceriksiz başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetme densizliğinde bulunan Meral Akşener nerede?" diye soran Özalan, şöyle devam etti:

Karla mücadele araçlarını bile karadan yürütemeyen faydasızı, gemileri karadan yürüten büyük kahramana benzettiği için utanmış mıdır? Sanmam!

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