Alpay Özalan'dan darbe söylentilerine 'Süleyman Soylu' füzesi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe tehditleri tepki çekmeye devam ediyor.

Haddi aşan bu skandal tehditlerin ardından AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Özalan'ın Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz kanlı darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamaların bulunduğu bir video paylaştı.

Söz konusu videoda Bakan Soylu, şu ifadeleri kullanıyor:

"Biz 15 Temmuz'da esas yapacaklarımızı yapamadık. Bu çok net. Bize bir daha o fırsatı verirler mi bilmiyorum. Yani şu, bir daha böyle bir şeye kalkışırlarsa biz o fırsatı almış oluruz."