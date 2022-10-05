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Siyaset Alpay Özalan’dan CHP’ye tepki!
Siyaset

Alpay Özalan’dan CHP’ye tepki!

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yeni Anayasa Teklifi”nden kaçnasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 15:57:00 -
Alpay Özalan’dan CHP’ye tepki!

YENİ AKİT  ANKARA

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde başörtüsü için teklif veren CHP’ye karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği için teklifte bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teklifinin ardından kaçan CHP’ye ise tepki geldi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “CHP, teklifinin gerekçesinde hak ve özgürlüklerin anayasa ile güvence altına alınabileceğini itiraf ediyor. Anayasa değişikliği için "Hodri meydan" denince de kaçıyorlar. Bizim rezil etmemize fırsat vermeden artık kendi kendini rezil ediyorlar. Dünyanın en çapsız muhalefeti” dedi.

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