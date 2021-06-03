Alpay Özalan'dan CHP'ye Mustafa Şentop tepkisi: Tarihin çöplüğünde yer alırsınız!

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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u hedef alan CHP'ye tepki göstererek, "Siz bu kalitesizlikle ancak tarihin çöplüğünde yer alırsınız!" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililer, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den para aldığı iddia edilen siyasetçiyle ilgili yaptıkları açıklamalarda TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u hedef aldı.

Şentop'un CHP tarafından hedefe konulmasına tepki gösteren Alpay Özalan, sosyal medyada hesabından paylaşımda bulundu.

CHP'ye Mustafa Şentop tepkisi

Alpay Özalan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yalan ve iftiradan başka bir şey bilmeyen CHP, şimdi de Meclis Başkanımız Sn. Prof. Dr. @MustafaSentop 'u haysiyetsizce hedef alıyor. Sağa sola saldırarak rezilliklerinizi ve vizyonsuzluğunuzu örtemezsiniz. Siz bu kalitesizlikle ancak tarihin çöplüğünde yer alırsınız!"

Kılıçdaroğlu: 10 bin dolar alan siyasetçi kim?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u hedef almış, "Ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Eğer Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Şentop sessiz kalamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na tepki

Mustafa Şentop kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu için şunları söylemişti:

"Gözünü kırpmadan, düşünmeden bir insana bile bile yalanla iftirada bulunan bir kişinin ya siyasi bunaklık içinde olduğunu veya bunu bilerek, kasti şekilde yapıyor ise bunun haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söylüyorum. Partisinde görevli, talimat veren arkadaşlarının da bana saldırırken bu konuya değinmemeleri onların da Kılıçdaroğlu'nun yaptığı işin vehametini gördüklerini ve bunun açıklanamaz bir şey olduğunun farkında olduklarını gösteriyor.

Ben bu açıdan Türk siyasetinde gerçekten en haysiyetsiz ve ahlaksızca bir iftiranın sahibi olarak kendisini itham ediyorum. Buna cevap vermesini de kendisinden bekliyorum. Bu bir terör örgütü iddiasından sonra onunla iş birliği yapma konusudur."