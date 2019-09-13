Alpay Özalan'dan bomba Davutoğlu çıkışı! Tepkimi bu yüzden gösterdim

SEZAİ ERHAN YENİAKİT

YeniAkit’e konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun vefasız biri olduğunu söyledi.

Özalan,”Ahmet Davutoğlu en büyük vefasızlığı kendisini her türlü makama getiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yapmıştır. Bende Davutoğlu’nun duruşuyla, konuşmasıyla Cumhurbaşkanımıza yanlış yaptığı için gerekli tepkimi gösterdim.” dedi.

Milletimiz her şeyi çok iyi görüyor

Davutoğlu’nun kuracağı partinin toplumunda karşılığı olup olmayacağı sorusuna ise Özalan,”Milletimiz her şeyi çok iyi görüyor. İnanıyorum ki bunlarada gereken dersi verecek. Çünkü AK Parti’den de zamanında ayrılanlar olmuştu,şuanda bunların esameleri dahi okunmuyor” diye konuştu.