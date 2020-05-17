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Siyaset

Alpay Özalan video paylaşarak açıkladı: Hastalığı her geçen gün azmakta

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek skandallarını ortaya döken bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:53:00 -

 yeniakit.com.tr 

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi ve bir video paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Partili Alpay Özalan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mitomani hastalığı her geçen gün daha da azmakta. Yalan söylemeden, gerçekleri çarpıtmadan, iftira atmadan duramıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, artık siyasetin değil psikolojinin konusudur." ifadelerini kullandı.

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