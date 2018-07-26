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Alpay Özalan Meclis'teki provokasyonla ilgili konuştu: Karşılığını veririz

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti İzmir Miletvekili Alpay Özalan, TBMM Genel Kurulunda yaşanan gerginliğe ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak hakaret karşısında buna her zaman karşılık veririz, dedik. Tabii ki biz buraya hizmet etmeye geldik, kavga etmeye dövüşmeye gelmedik ama bazı şeyleri de görmemezlikten gelemeyiz, cevabını veririz." dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:33
Alpay Özalan Meclis'teki provokasyonla ilgili konuştu: Karşılığını veririz

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan'ı makamında kabul etti.

Bakanlıktaki kabulde açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Alpay Özalan'ın spor adına parlamentoda temsilcileri olduğunu belirterek, "Alpay kardeşimiz, yıllarca spor yaptı, Beşiktaş'ta, Avrupa'da futbol oynadı. Tecrübeleri birikimleri var. Tabanda, talepler, ihtiyaçlar, çeşitli söylemler var. " dedi.

Özalan ile fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Yerlikaya, "Sporun genel politikasına ilişkin reçete oluşturulmasını istişare edip değerlendirdik." ifadesini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZI NAMUSUMUZ GİBİ BİLİRİZ'

Alpay Özalan ile bakan ve milletvekili değil kardeşlik hukuku ile çalışacaklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Kendisini tebrik ediyoruz, izledik. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir, namusumuz gibi görür, biliriz. Çizgimizi her daim de muhafaza etmeye çalışırız. Sağ olsun, orada izledik hoşumuza da gitti, teşekkür ediyoruz. İnşallah Meclis'te bizim temsilcimiz olarak büyük katkıları olur. 365 gün, 24 saat makam olarak beraber çalışıp proje üreteceğiz. Bu makamın da Bakanımızla birlikte kendilerinin makamı olduğunu bilmelerini isterim."

'BAZI ŞEYLERİ DE GÖRMEMEZLİKTEN GELEMEYİZ'  

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Hamza Yerlikaya'nın Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı'na atanmasının kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Yerlikaya ile siyasetin dışında ağabey-kardeş ilişkileri olduğunu belirten Özalan, "Uzun yıllar milli takım formasıyla çok büyük başarılar elde etmiş biri olarak böyle bir yerde olması bizim için de önemli. Çünkü biz sporcu kimliğimizden dolayı gençlerimize spor camiasına büyük hizmetler vermek için parlamentodayız." ifadelerini kullandı.

Bakan yardımcılığı görevi nedeniyle Yerlikaya'yı tebrik etmek için geldiğini anlatan Özalan, "Bakanımızla da bu istişareler doğrultusunda, onların çizeceği yolda gençlere Türk sporuna hizmet etmek bizim için onur ve gurur verici bir durum. Sporcu olarak ne kadar başarılı olduğunu biliyorum, aynı başarıyı yeni görevinde de sürdüreceğinden hiç şüphemiz yok. Allah utandırmasın." şeklinde konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZIA YAPILACAK EN UFAK HAKARETE KARŞILIK VERİRİRİZ'

Yerlikaya gibi "Cumhurbaşkanımız bizim için kırmızı çizgidir." ifadesini kullanan Özalan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben ilk rozet takımında, mecliste kayıt yaptırırken de aynı şeyi söylemiştim. Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak hakaret karşısında buna her zaman karşılık veririz, dedik. Tabii ki biz buraya hizmet etmeye geldik, kavga etmeye dövüşmeye gelmedik ama bazı şeyleri de görmemezlikten gelemeyiz, cevabını veririz."

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 14:33
  1. İzmir
  2. alpay özalan
  3. Hamza Yerlikaya
  4. Meclis Genel Kurulu

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  • kibarcikkibarcik45 dk önce
    ömrüne bereket rahmetlı erbakan hocamın ist mv olan rahmetlı abdullah tomba ısmınde zengın armatör vede boksör vekılıvardı rahmetlı hoocamıza kımyamuk lyaparsa kaasınıkırardı bu vtan haınlerıbundan anlar bedava tevazuya yer yok hangı dılden anlıyorsa onunla mukabele veselam
  • DiyarıbekirliDiyarıbekirli49 dk önce
    Aslansın. Bu alçaklar bu şeref yoksunu köpekler ancak bu dilden anlar.
  • Yunus 16 Yunus 16 38 dk önce
    ADAMSINIZ, BAŞKAN IN DAVASI DAVAMIZDIR. HERKES HADDİNİ BİLECEK. PAROLAMIZ ;TEK MİLLET TEK BAYRAK TEK VATAN TEK DEVLET
  • hercaihercai17 dk önce
    HDP ve CHP li siyaset yordamindan uzak olanlar icin en iyi ilac derim bende. Cumhurbaskanimiz hepimizin namusu olmali, tum milletin. Japonya bile bugun 6 teroristi ASTI, bizde de IDAM olmali bazi vatan hainleri ve teroristler icin, katiller icin vesaire.
Bugünkü Akit

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