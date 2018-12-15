0553 313 94 23

"Alparslanlar" ve "Kılıçlar"teröristlerle nefes aldırmadı

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı birlikler, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenledikleribaşarılı operasyonlara örgüte ağır darbe vurdu.

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:20
"Alparslanlar" ve "Kılıçlar"teröristlerle nefes aldırmadı

Muş'ta Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri, 2 yılda 40 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi, içerisinde çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 69 sığınağı imha etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı birlikler, terörle mücadelede düzenledikleri başarılı operasyonlarla ön plana çıkıyor. 

Bölücü terör örgütüne karşı yaz-kış operasyon düzenleyen JÖH ve komandolar, günlerce kırsal alanı didik didik arayarak sığınakları tespit ediyor. 

Sığınaklarda yok yok!

Bu sığınaklarda şimdiye kadar 7 kısa namlulu silah, 20 uzun namlulu silah, 133 el bombası, 5 el yapımı patlayıcı, bir ton 774 kilogram amonyum nitrat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 24 el yapımı patlayıcı düzeneği, 26 kalaşnikof, 3 M-16 silah, 10 tüplü ocak, 28 av tüfeği, 16 tabanca, RPG-7 roketatar, zagros keskin nişancı silahı, 16 el telsizi, 24 bilgisayar, 55 cep telefonu, 12 kilogramlık 109 tüp, 57 piknik tüpü, 313 örgütsel doküman, jeneratör, 35 bin lira, çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

"Alparslanlar" ve "Kılıçlar", son 2 yılda gerçekleştirdikleri operasyonlarda da 40 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi, 69 sığınak ile içerisindeki patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etti. 

Gece-gündüz, kar-kış demeden milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için terör örgütü PKK mensuplarıyla mücadele eden "Alparslanlar" ve "Kılıçlar", tükenme noktasına gelen teröristlerin adeta korkulu rüyası oldu.

Malazgirt ilçesinde 27 Temmuz 2015'te İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden PKK mensuplarını, polis özel harekat ekipleriyle etkisiz hale getiren güvenlik güçleri arasında yer alan jandarmanın "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı özel birliği, karlı dağlarda yürüttüğü mücadeleyle teröristlere ağır darbe indirdi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:20
  1. Muş
  2. Jandarma Özel Harekat
  3. PKK
  4. pkk sığınakları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuğunuzun okul başarısının artması için neler yapılabilir?
    1. Çocuğunuzun okul başarısının artması..
    2. Fatih Altaylı kime oy vereceğini..
    3. Canan Karatay'dan tuzlu su önerisi
    4. CHP Mersin ilçe belediye başkan..
    5. Bebeklerde diş çıkarma sürecinde..
    6. CHP Adana ilçe belediye başkan..
    7. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan..
    8. 'Bidon kafa' iyice saçmaladı! 'Erdoğan..
    9. Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda 168 bin..
    10. Brezilya Devlet Başkanı imzaladı! Eski..
    11. "Kaybolan canların hesabı..
    12. Anksiyete rahatsızlığına iyi gelen 5..
    13. Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat..
    14. Kış mevsiminde saçların..
    15. "Alparslanlar" ve..
    16. Muhittin Böcek kimdir nerelidir?
    17. Kalp hastalarına hayati tavsiyeler
    18. Türk ve Katarlı bakanlar Doha'da bir..
    19. Diyabet kanseri tetikler mi?
    20. Çocuğunuz ev ödevini sevmiyor mu?
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak