Alparslan'ın 47. bölümünde büyük şok! Gündeme bomba gibi düştü...

Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen Alparslan: Büyük Selçuklu, heyecan dolu yeni bölümüyle 13 Mart Pazartesi TRT 1’de ekrana geliyor.

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu 13 Mart Pazartesi günü kırk yedinci bölümüyle ekranlara geliyor. Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini seyirciyle buluşturuyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümünde neler olacak:

Tuğrul’un Alparslan’ın tahta çıkmasına dair fermanı Alparslan’ın eline ulaşmış, Alparslan bu ferman ile Süleyman’ın karşısına dikilmişti. Süleyman ferman gereğince tahtı terkedecek mi, yoksa fermana karşı gelip saltanatını korumaya mı çalışacak? Alparslan, Süleyman’dan tahtı alabilecek mi, yoksa Süleyman’ın ayak oyunlarına karşı yeni çareler mi bulacak? Seferiyelerin kaçırıldığını öğrenen Alparslan bu durum karşısında harekete geçecek. Alparslan hem Süleyman’a karşı taht mücadelesine girecek hem de Seferiyeleri kurtarmaya çalışacak. Aynı zamanda Kutalmış’dan gelecek olan saldırılara karşı önlemini alacak.

Seferiyeler, vahşilerin elinde esir kalmıştı, ölümün kıyısında bekliyorlardı. Seferiye, vahşilerin elinden kurtulabilmek için Alparslan’a haber gönderecek mi, yoksa kendi kurduğu bir tertiple mi bu belayı savuşturacak? Vahşiler Seferiyeleri Bizans’a verip daha kârlı bir anlaşma mı yapacak?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kutalmış, Tuğrul’un ölümüyle saltanatı almak için harekete geçmiş ve tüm birliklerini hareketlendirmişti. Kutalmış Rey’e yürüyüp tahtı alabilecek mi, yoksa bu çabası yeterli olmayacak mı? Kardeşi Rasul Tegin’le Kutalmış’ı zor bir mücadele bekliyor.

Vaspurakan ve Surmari’yi yeniden ele geçiren Grigor ve Leon’un yeni hedefi ne olacak? Yine Süleyman üzerinden mi planlarını işletecekler, yoksa kartlarını açık mı oynayacaklar? Süleyman’ı veziri Amidülmülk’ün gölgesinden çekip kendi yanlarına alabilecekler mi?

Gerilim ve macera dolu kırk yedinci bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu 13 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1’de…