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Gündem Alparslan Kuytul'dan 'STK' değerlendirmesi
Gündem

Alparslan Kuytul'dan 'STK' değerlendirmesi

Alparslan Kuytul, TBMM'de kabul edilen STK’larla ilgili yeni kanun maddesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 23:56:00 - 2021-01-03 00:23:16
Alparslan Kuytul'dan 'STK' değerlendirmesi

Alparslan Kuytul, TBMM'de kabul edilen ve Mor Çete ile benzerlerinin 'STK'lara kayyım atamanın yolunu açtılar' diyerek yaygara koparttığı STK Yasası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Felaket senaryosu yazdı

Yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatörlükle itham eden Kuytul, aynı söylemlerinde direterek, "Konuşmayanların yüzünden diktatörlük rahatlıkla kuruluyor. Yarın biz de Doğu Türkistan gibi, Suriye gibi olursak, sorumlusu bu konuşmayanlardır!" ifadelerini kullandı.

Derneklere kayyım atamanın yolunu açtılar iddiası

Kuytul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'TBMM'de kabul edilen STK yasası sivil toplumu asla zayıflatmayacak' yorumunda bulunduğu yasayı; "Türkiye hızla diktatörlüğe doğru götürülüyor. Önce beraber oldukları sonra da araları açılınca adına “FETÖ” dedikleri kimselere yaş kuru ayırmadan “bunlar vatan haini” diyerek gazetelerine, televizyonlarına vs. her şeylerine kayyum atadılar. Sonra HDP’li belediye başkanlarını görevden aldılar, sonra hapse attılar sonra da belediyelerine kayyım atadılar ve seçilmişlerin yerine kendi adamlarını getirdiler. Şimdi de derneklere ve vakıflara sıra geldi." diyerek eleştirdi.

'Susan millete her zulüm müstehaktır'

Çevresi tarafından 'hocaefendi' olarak adlandırılan Alparslan Kuytul, Ayasofya-i Kebir Camisi'ni Türkiye'ye yeniden kazandıran, başörtülü Müslümanların dramını sona erdiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretlerini şöyle sürdürdü:

"Susan millete her zulüm müstahaktır ve zulüm karşısında susan toplumlar özgürlüğe layık değildir. Susuldukça bu diktatörlük taraftarları her gün bir adım daha ilerliyor. Planlı ilerlendiği açıkça görülüyor. Nasılsa millet susmaya alıştı, bunlar kolaylıkla yapılacaktır. Daha da beterleri bizi bekliyor, anlaşılan budur."

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