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Alparslan Kuytul'dan akıllara zarar açıklama

Yaptığı açıklamalarla tepki çeken Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerine ilişkin bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine 'inat' akrabalarıyla ve arkadaşlarıyla bayramlaşacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:06:00 - 2020-05-21 14:08:31
Alparslan Kuytul'dan akıllara zarar açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Arife gününden bayramın son gününe kadar olan 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14 ile 20 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." ifadelerini kullanmıştı.

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlamasıyla bilinen Alparslan Kuytul'dan ise skandal bir açıklama geldi.

Kuytul, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bayram kültürünün bitirilmeye çalışıldığını iddia ederek "Bayram kültürünü bitirmeye çalışanlara inat, Cuma günü akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım." diye yazdı.

Kuytul, vatandaşların birbirlerini ziyaret edip koronavirüsün yayılmasına neden olmaması için alınan tedbiri "Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan etmek, İslam'a ve Müslümanlara ihanettir!" şeklinde akıllara zarar bir şekilde yorumladı.

İşte Kuytul'un skandal iddiaları:

Peki Peygamberimiz (sav) ne diyor?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ise, bulaşıcı hastalıklardan da uzak durulmasını istemiş: "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız"(Buhâri, Tıb, 19.) buyurarak, karantina usûlünü getirmiştir.

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