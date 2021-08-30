Alparslan Kuytul'dan Adana Valiliği'ne 'PCR Test' eleştirisi! 'Amacınız olay çıkarmaksa buyurun gelin'

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İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 6 Eylül 2021 günü uygulanmaya başlayacak 'PCR test zorunluluğu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alparslan Kuytul, Sağlık Bakanlığı'nın, "PCR test devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." açıklamasına karşın, "Sağlıklı olduğunu haftada iki test yaptırarak ıspat etmek kolay birşey değil. Dünyanın masrafı. Fiyatını bilmiyorum ama bildiğim kadarı ile 200 lira civarında. Haftada iki defa, ayda kaç defa, yılda kaç defa.. Bir ailede birkaç kişi de var ise.. Hepsini hesap edecek olsanız bir servet yani." dedi.

'Bu diktatörlüktür'

İsim kullanmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Kuytul, "Böyle saçmalık mı olur? Bu bir diktatörlüktür. Bu resmen baskıdır. Adam her seferinde testi nereden yapacak? Bunun kestirme yolunu yaparsanız o zaman olabilir. Basit bir cihaz buluyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Yoksa sürekli bu şekilde test yapamayız." diye konuştu.

Adana Valiliği'ne yüklendi! 'Süper Vali mi olmak istiyorsun?'

Adana Valiliği'ni de hedefe koyan Alparslan Kuytul, "Adana Valiliği de diğer valiliklerden önce yasağı uygulamaya koyacak. 'Süper Vali' olmak mı istiyor Adana Valisi? Kimsenin düşünmediğini düşünen Vali olmak mı istiyor? Çok vali geldi geçti Vali bey. Sen de gelip geçersin. Bu kadar heyecanlanma." diye konuştu.

'Her tarafta test mi göstereceğiz?'

"Yarın basın açıklaması yapacağız, PCR test isteyecekler." diyen Kuytul, "Her tarafta test mi göstereceğiz? Niyetiniz olay çıkartmaksa buyrun. Her gün test mi göstereceğiz size? Diktatör müsünüz siz?" ifadelerini kullandı.

'Bunun sonu her yerde kavgadır'

Kuytul, sözlerini şöyle tamamladı: "Adana Valiliği'nin aldığı kararları yarın başka valilikler de alırsa bunun sonu her tarafta kavgadır. Sinemada, konserde, otobüse binerken kavga, uçakta kavga.. Her yerde kavga çıkacaktır."