Alparslan Kuytul’a bağlı provokatörler serbest bırakıldı
Hükümet tarafından salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri hiçe sayarak Gaziantep’te camide toplanıp Ramazan ayı boyunca camide kalacaklarını ifade eden ve polis tarafından göz altına alınan Alparslan Kuytul’a bağlı Furkan Vakfı üyeleri serbest bırakıldı.
YENİ AKİT / ANKARA
Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul’un, "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" diyerek provokatif çağrısına destek veren, hükümet tarafından salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri hiçe sayan ve polis tarafından gözaltına alınan Furkan Vakfı üyelerinin serbest bırakıldığı açıklandı.
Provokatörler para cezası ile serbest bırakıldı
Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul’un, “itikaf yapacağız, polis gelsin zorla çıkarsın” ifadelerini ardından Gaziantep’te cami içerisinde provokasyon amaçlı toplanan Furkan Vakfı üyeleri polis tarafından gözaltına alınmıştı. Söz konusu gözaltı sonrasında ifadeleri alınan şahıslar sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten idari para cezası idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.