Alparslan Kuytul ve ekibinden namaz provokasyonu!

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlamasıyla bilinen Alparslan Kuytul ve ekibi, Adana'da namaz provokasyonu yaptı.

Kuytul ve ekibi koronavirüs tedbirlerine rağmen yaptığı provokasyonda "Anıtkabir ziyaretinde sosyal mesafeye gerek yok, 19 Mayıs etkinliklerinde sosyal mesafeye dikkat etmeye gerek yok, ama yatsı namazını, teravih namazını kılmaya gelince sosyal mesafeye dikkat edin, namaz kılamazsınız! Camiye giremezsiniz. Müslüman memleketinde namaz kılamazsınız." diyerek halkı kışkırtmaya çalıştı.

Duyarlı Müslümanlar Kuytul ve ekibine tepki gösterdi.

Alparslan Kuytul, vatandaşların birbirlerini ziyaret edip koronavirüsün yayılmasına neden olmaması için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararını da "Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan etmek, İslam'a ve Müslümanlara ihanettir!" şeklinde akıllara zarar bir şekilde yorumlamıştı.