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Gündem Alparslan Kuytul tutuklandı mı?
Gündem

Alparslan Kuytul tutuklandı mı?

Diyanetin tam kapanma yasaklarında camilerde ittifakın yayılmayacağını açıklamasına rağmen Alparslan Kuytul ve adamları, itikafı bahane ederek provokasyona imza attı. Alparslan Kuytul ve çok sayıda kişi, pandemi tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Peki Alparslan Kuytul tutuklandı mı? Alparslan Kuytul halen gözaltında mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 14:04:00 - 2021-05-04 14:07:21
Alparslan Kuytul tutuklandı mı?

Terör örgütü FETÖ'ye her daim destek çıkanAlparslan Kuytul, itikaf üzerinden kirli provokasoyona imza attı. Adana'da, silahlı terör örgütlerini övme gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın eski başkanı Alparslan Kuytul ve çok sayıda kişi, pandemi tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

 Silahlı terör örgütlerini övme gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın eski başkanı Alparslan Kuytul ve çok sayıda kişi, tam kapanma uygulanmasına rağmen sokağa çıktı. Polis Kuytul ve beraberindekileri evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Tüm uyarılara rağmen ihlali sürdüren Kuytul ile çok sayıda kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor. Sorguların ardınan adliyeye sevk edilip edilmeyecekleri de belli olacak.

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