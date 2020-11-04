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Gündem Alparslan Kuytul ‘terör’den beraat etti
Gündem

Alparslan Kuytul ‘terör’den beraat etti

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul ‘terör’den beraat etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 22:07:00 -
Alparslan Kuytul ‘terör’den beraat etti

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ ve ‘silahlı terör örgütünün propagandasını yapma’ suçlamalarıyla hakkında dava açılan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile ‘terör örgütü propagandası’ndan 2 vakıf yöneticisinin yargılandığı davada, Kuytul ile 2 yönetici yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

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